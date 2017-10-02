Волгоградская прокуратура проверила «заказные» маршрутки



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются регулярными перевозками пассажиров.

Так, в Городищенском районе установлены факты незаконной деятельности по систематической перевозке пассажиров под видом заказанных перевозок. В отношении данного предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь перевозчику придется оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Прокуратура Центрального района Волгограда обнаружила, что один из индивидуальных предпринимателей использовал для перевозки пассажиров неисправное транспортное средство. Данному перевозчику внесли представление, рассматривается вопрос о принятии мер административного характера.

На территории Ленинского, Палласовского районов, Камышина, Урюпинска, а также Дзержинского района Волгограда выявлены нарушения лицензионных требований, случаи осуществления пассажирских перевозок в отсутствие требуемых законодательством документов.

Между тем, прокуратура Волжского вскрыла факт мошенничества в сфере страхования. Так, неизвестный, действуя от имени ПАО СК «Росгосстрах», продал владельцу машины поддельный полис ОСАГО. Возбуждено уголовное дело.

Также, прокуратура выявила нарушения при реализации комитетом транспорта и дорожного хозяйства области полномочий по установлению, изменению и отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. В адрес организации внесены представления.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»