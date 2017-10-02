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|Волгоградская прокуратура проверила «заказные» маршрутки
|Скандалы и ЧП
|02.10.2017 17:27
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Так, в Городищенском районе установлены факты незаконной деятельности по систематической перевозке пассажиров под видом заказанных перевозок. В отношении данного предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь перевозчику придется оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Прокуратура Центрального района Волгограда обнаружила, что один из индивидуальных предпринимателей использовал для перевозки пассажиров неисправное транспортное средство. Данному перевозчику внесли представление, рассматривается вопрос о принятии мер административного характера.
На территории Ленинского, Палласовского районов, Камышина, Урюпинска, а также Дзержинского района Волгограда выявлены нарушения лицензионных требований, случаи осуществления пассажирских перевозок в отсутствие требуемых законодательством документов.
Между тем, прокуратура Волжского вскрыла факт мошенничества в сфере страхования. Так, неизвестный, действуя от имени ПАО СК «Росгосстрах», продал владельцу машины поддельный полис ОСАГО. Возбуждено уголовное дело.
Также, прокуратура выявила нарушения при реализации комитетом транспорта и дорожного хозяйства области полномочий по установлению, изменению и отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. В адрес организации внесены представления.
Полина Макарова
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