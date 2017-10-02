ОАО ЕДКММ
Волгоградская прокуратура проверила «заказные» маршрутки Печать
Скандалы и ЧП
02.10.2017 17:27

Волгоградская прокуратура проверила «заказные» маршрутки

При проверке ведомство обнаружило более 200 нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются регулярными перевозками пассажиров.

Так, в Городищенском районе установлены факты незаконной деятельности по систематической перевозке пассажиров под видом заказанных перевозок. В отношении данного предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь перевозчику придется оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Прокуратура Центрального района Волгограда обнаружила, что один из индивидуальных предпринимателей использовал для перевозки пассажиров неисправное транспортное средство. Данному перевозчику внесли представление, рассматривается вопрос о принятии мер административного характера.

На территории Ленинского, Палласовского районов, Камышина, Урюпинска, а также Дзержинского района Волгограда выявлены нарушения лицензионных требований, случаи осуществления пассажирских перевозок в отсутствие требуемых законодательством документов.

Между тем, прокуратура Волжского вскрыла факт мошенничества в сфере страхования. Так, неизвестный, действуя от имени ПАО СК «Росгосстрах», продал владельцу машины поддельный полис ОСАГО. Возбуждено уголовное дело.

Также, прокуратура выявила нарушения при реализации комитетом транспорта и дорожного хозяйства области полномочий по установлению, изменению и отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. В адрес организации внесены представления.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru