«Промсвязьбанк» обвиняют в хищении



В окружном суде кипрского города Никосия открылись слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении известного российского банка. «Промсвязьбанк» обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний Рамфуд у их иностранного владельца — голландской компании «United Investors Company BV». Об этом сообщает агентство «Росбалт».

По сообщению источника суд огласил обвинительное заключение и предложил «Промсвязьбанку» признать вину. Однако кипрские адвокаты российской организации от имени своего клиента отказались это сделать в добровольном порядке.

В соответствии с уголовным правом Республики Кипр, суд перешел в фазу процесса, где предоставляются свидетельства вины обвиняемого. Документы и свидетелей изобличающих «Промсвязьбанк» в совершении преступления, обвинение представит 28-го января будущего 2018 года. Далее свои аргументы в защиту клиента приведет защита обвиняемой стороны. Окончание процесса и вынесение приговора следует ожидать в первой половине 2018 года.

Также отмечается, что пресс-служба «Промсвязьбанка» игнорирует официальные запросы различных СМИ на предоставление комментариев по данному делу.

Евгений Иванов