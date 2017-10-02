На митинг против застройки поймы реки Царица пришли 10 человек
Волгоградцы не захотели массово поддержать акцию протеста против возведения в пойме трех гостиниц. ....
Виталий Лихачев снова оказался аутсайдером в рейтинге мэров
Глава администрации Волгограда занял в национальном рейтинге мэров 85 строчку из 88 возможных. ....
|«Промсвязьбанк» обвиняют в хищении
|Скандалы и ЧП Главные новости
|02.10.2017 22:37
|
По сообщению источника суд огласил обвинительное заключение и предложил «Промсвязьбанку» признать вину. Однако кипрские адвокаты российской организации от имени своего клиента отказались это сделать в добровольном порядке.
В соответствии с уголовным правом Республики Кипр, суд перешел в фазу процесса, где предоставляются свидетельства вины обвиняемого. Документы и свидетелей изобличающих «Промсвязьбанк» в совершении преступления, обвинение представит 28-го января будущего 2018 года. Далее свои аргументы в защиту клиента приведет защита обвиняемой стороны. Окончание процесса и вынесение приговора следует ожидать в первой половине 2018 года.
Также отмечается, что пресс-служба «Промсвязьбанка» игнорирует официальные запросы различных СМИ на предоставление комментариев по данному делу.
Евгений Иванов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
22:58
Австрийская «молодежка» назвала состав на Россию
-
22:37
«Промсвязьбанк» обвиняют в хищении
-
21:34
Россиянки сыграют два матча с Испанией
-
20:53
Поражение от Финляндии. Видео
-
18:14
Ничейный вояж во Владивосток. Видео
-
17:27
Волгоградская прокуратура проверила «заказные» маршрутки
-
16:42
В Волгограде «Шайба» опять станет рестораном
-
16:05
В Волгограде молодой человек за одно утро совершил четыре преступления
-
15:52
В Волгограде нашли виновника нефтяного разлива
-
15:32
В Волгограде с 3 октября по набережной будет запрещен проезд автомобилей
-
14:54
Волгоградская область сможет реструктуризировать долги по кредитам
-
14:48
В Волгограде депутат облдумы не может попасть на прием к вице-губернатору
-
14:22
По дороге в Волгоград пропал 40-летний житель Суровикино
-
14:03
Волгоградцы жалуются на ущемление потребительских прав
Самое читаемое
-
22:37
«Промсвязьбанк» обвиняют в хищении
-
17:27
Волгоградская прокуратура проверила «заказные» маршрутки
-
16:05
В Волгограде молодой человек за одно утро совершил четыре преступления
-
15:52
В Волгограде нашли виновника нефтяного разлива
-
14:22
По дороге в Волгоград пропал 40-летний житель Суровикино
-
12:40
В регионе подвели итоги рейда по пьяным водителям
-
12:27
В Суровикино подростки в масках пытались вскрыть два банкомата
Последние комментарии
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
Никаких референдумов не надо! Только правильное время с полднем около 12 часов и точка! >>
-
Если Вас не устраивает московское время, организуйте референдум. Депутаты не должны решать. Нет им ... >>
-
-
Волгоградские геи обжаловали запреты на ЛГБТ-парад
-
Волгоградский «Красный Октябрь» получил штраф за «оранжевое небо»
-
а что толку его штрафовать тем более 250000 не великие деньги от этого дым не перестанет идти надо ... >>
-
-
Нововведение "ВКонтакте" вызвало критику у пользователей
-
Взял деньги и срочно пресрочно платить за двух школьников. Конечно! 3000 рублей за 10 месяцев. >>
-