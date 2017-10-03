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На юге Волгограда водитель "Нивы" на "зебре" сбил 7-летнего ребенка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.10.2017 10:05

На юге Волгограда водитель

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Советском районе Волгограда 2 октября в 16:10 32-летний водитель на автомобиле "ВАЗ-21213" двигался по ул. Чебышева со стороны ул. Электролесовской в сторону пр. Университетского. Напротив дома № 31 "а" по ул. Чебышева водитель "Нивы" наехал на 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму головы и был госпитализирован.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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