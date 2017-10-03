ОАО ЕДКММ
В Волгограде под колесами иномарки погиб 36-летний мужчина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.10.2017 10:20

В Волгограде под колесами иномарки погиб 36-летний мужчина

Трагедия произошла накануне вечером в Красноармейском районе города.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в 21:00 2 октября 24-летний водитель на автомобиле "Опель Инсигния" двигался со стороны пр. Столетова в сторону ул. Марийской. По ул. 40 лет ВЛКСМ водитель сбил 36-летнего пешехода, который переходил дорогу в зоне действия пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru