В Волгограде под колесами иномарки погиб 36-летний мужчина

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в 21:00 2 октября 24-летний водитель на автомобиле "Опель Инсигния" двигался со стороны пр. Столетова в сторону ул. Марийской. По ул. 40 лет ВЛКСМ водитель сбил 36-летнего пешехода, который переходил дорогу в зоне действия пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"