Под Волгоградом в жутком ДТП с Камазом погибли пассажиры внедорожника

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 3 часа ночи 40-летний водитель на автомашине "Камаз-65117" следовал по федеральной автодороге "Москва-Волгоград" со стороны Волгограда. На 693 км трассы водитель тягача не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Тойота Лэнд Крузер 200" под управлением 54-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры внедорожника 32 и 34 лет от полученных травм скончались на месте аварии.

- Водителя Камаза задержали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ИА "СоцИнформБюро"