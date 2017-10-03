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|Под Волгоградом в жутком ДТП с Камазом погибли пассажиры внедорожника
|Скандалы и ЧП Волгоград
|03.10.2017 10:41
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 3 часа ночи 40-летний водитель на автомашине "Камаз-65117" следовал по федеральной автодороге "Москва-Волгоград" со стороны Волгограда. На 693 км трассы водитель тягача не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомашиной "Тойота Лэнд Крузер 200" под управлением 54-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры внедорожника 32 и 34 лет от полученных травм скончались на месте аварии.
- Водителя Камаза задержали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в ведомстве.
Надира Коннова
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