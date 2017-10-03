В регионе осудили бывшего сотрудника «Роспитпрома»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, бывшего сотрудника ОАО «Росспиртпром» Евгения Штея и его жену Ларису Штей признали виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции в крупном размере.

Супругов приговорили к 1 году 8 месяцам заключения в колонии общего режима и к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год соответственно.

Еще одного фигуранта уголовного дела Ивана Спирина осудили за пособничество в преступлении к 6 месяцам колонии общего режима.

В судебном заседании установлено, что с мая по июль 2016 года в Калачевском районе эти трое продали более 600 бутылок коньяка и водки, которые ранее были изъяты из гражданского оборота. Таким образом, злоумышленники заработали порядка 280 тысяч рублей.

Свою вину подсудимые признали. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.

Приговор в законную силу не вступил.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress