ОАО ЕДКММ
В регионе осудили бывшего сотрудника «Роспитпрома» Печать
Скандалы и ЧП
03.10.2017 10:49

В регионе осудили бывшего сотрудника «Роспитпрома»

Калачевский районный суд вынес приговор по уголовному делу о продаже фальсифицированного алкоголя.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, бывшего сотрудника ОАО «Росспиртпром» Евгения Штея и его жену Ларису Штей признали виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции в крупном размере.

Супругов приговорили к 1 году 8 месяцам заключения в колонии общего режима и к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год соответственно.

Еще одного фигуранта уголовного дела Ивана Спирина осудили за пособничество в преступлении к 6 месяцам колонии общего режима.

В судебном заседании установлено, что с мая по июль 2016 года в Калачевском районе эти трое продали более 600 бутылок коньяка и водки, которые ранее были изъяты из гражданского оборота. Таким образом, злоумышленники заработали порядка 280 тысяч рублей.

Свою вину подсудимые признали. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.

Приговор в законную силу не вступил.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru