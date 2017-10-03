«РИТЭК» заплатит за загрязнение волгоградской почвы

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в управлении Россельхознадзора, Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение о взыскании с АО «РИТЭК» ущерба, который предприятие нанесло землям сельскохозяйственного назначения в результате разлива нефтепродуктов.

Напомним, инцидент произошел на юго-востоке от села Солодушино Николаевского района Волгоградской области

Сумма штрафа составила 2 миллиона 160 тысяч рублей.

Помимо этого, суд обязал нефтяников за 6 месяцев разработать проект рекультивации загрязненного нефтепродуктами участка в 750 квадратных метров. Затем предприятие должно будет реализовать его.

Прежде такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области, а затем апелляционная инстанция.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress