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|На севере Волгограда задержали закладчика наркотиков
|Скандалы и ЧП Волгоград
|03.10.2017 12:08
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, безработный 36-летний житель города Краснослободска на территории Краснооктябрьского района делал закладки наркотических средств.
У мужчины оперативники изъяли N-метилэфедрон массой 2,724 граммов. Так же из тайников-закладок, которые житель Краснослободска приготовил для дальнейшего сбыта на территории Волгограда, стражи порядка изъяли 4,024 грамма синтетического наркотика.
Задержанный в содеянном сознался и пояснил сотрудникам полиции, что работая курьером, получал бесконтактным способом оптовые партии наркотиков, а затем расфасовывал их и делал закладки для сбыта наркозависимым лицам.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Надира Коннова
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