ОАО ЕДКММ
На севере Волгограда задержали закладчика наркотиков Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.10.2017 12:08

На севере Волгограда задержали закладчика наркотиков

36-летнего жителя Краснослободска задержали у дома по ул. Южно-Сибирской в Краснооктябрьском районе.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, безработный 36-летний житель города Краснослободска на территории Краснооктябрьского района делал закладки наркотических средств.

У мужчины оперативники изъяли N-метилэфедрон массой 2,724 граммов. Так же из тайников-закладок, которые житель Краснослободска приготовил для дальнейшего сбыта на территории Волгограда, стражи порядка изъяли 4,024 грамма синтетического наркотика.

Задержанный в содеянном сознался и пояснил сотрудникам полиции, что работая курьером, получал бесконтактным способом оптовые партии наркотиков, а затем расфасовывал их и делал закладки для сбыта наркозависимым лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Надира Коннова
ФОТО: Управления МВД России по Волгограду

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru