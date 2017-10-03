На севере Волгограда задержали закладчика наркотиков

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, безработный 36-летний житель города Краснослободска на территории Краснооктябрьского района делал закладки наркотических средств.

У мужчины оперативники изъяли N-метилэфедрон массой 2,724 граммов. Так же из тайников-закладок, которые житель Краснослободска приготовил для дальнейшего сбыта на территории Волгограда, стражи порядка изъяли 4,024 грамма синтетического наркотика.

Задержанный в содеянном сознался и пояснил сотрудникам полиции, что работая курьером, получал бесконтактным способом оптовые партии наркотиков, а затем расфасовывал их и делал закладки для сбыта наркозависимым лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Надира Коннова

ФОТО: Управления МВД России по Волгограду