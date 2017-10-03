В Красноармейском районе угнали иномарку

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, машина была похищена сегодня около 2 часов ночи от дома №105 по улице Удмуртской.

По данным ведомства, похищенный автомобиль 2012 года Хендэ IX 35 имел государственный номер С776ВК34 и сигнализацию «Шерхан».

Особые приметы: на заднем стекле имелись наклейки «Шипы» и «Инвалид», заводские литые диски, летняя резина «Хенкок».

Полиция просит очевидцев происшествия позвонить обратится в дежурную часть по телефону «02».

Юлия Соболева

Фото: globallookpress