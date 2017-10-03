В Волгограде обнаружено тело мужчины с ножкой от дивана в заднем проходе

Как стало известно "СоцИнформБюро", тело 37-летнего мужчины нашла в конце сентября в квартире его мать. Женщина сразу вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили на шее у мужчины след от удушения, на животе след ожога от утюга, а в заднем проходе - часть диванной палки.

Криминалисты установили, что мужчина скончался от механической асфиксии. Оказалось, что при жизни погибший встречался со своей ровесницей - женщиной без определенного места жительства. Она недавно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок за причинение тяжкого вреда здоровью.

Женщину задержали и она свою вину в содеянном полностью признала. Накануне убийства она пришла в гости к мужчине и между ними завязалась ссора. Мужчина в ходе конфликта выкрикнул слово, которое бывшая заключенная восприняла как оскорбление. Разъяренная женщина схватила сковороду и дважды ударила ею своего возлюбленного по голове. Этого ей показалось мало и она утюгом, который держала в руке, прижгла сначала мужчине живот, а затем накинула шнур от электроприбора ему на шею. В конце экзекуции, чтобы окончательно "наказать" возлюбленного, женщина вогнала в анус мужчине ножку от дивана.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего жестокого убийства.

Анна Павлова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"