Во взрыве на волгоградской птицефабрике погиб мужчина

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, в правоохранительные органы города поступило сообщение о том, что на территории бывшей птицефабрики обнаружено тело 61-летнего мужчины. Установлено, что он погиб в результате взрыва, который прогремел сегодня в одном из боксов.

По предварительным данным, нынешний владелец этих помещений увлекался военной техникой и оружием времен Великой Отечественной войны. Поэтому на территории бывшей птицефабрики располагалась целая стоянка танков, бронетранспортеров, пушек. Там же складировались старые боеприпасы. Мужчина скупал технику по всей стране, а затем восстанавливал раритет на территории бывшего предприятия. Во время таких работ сегодня и произошел взрыв. В инциденте погиб сварщик из Волжского, который помогал хозяину бывшей птицефабрики.

По версии следствия, причиной трагедии мог стать снаряд времен войны.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полина Макарова

ФОТО: СУ СКР по региону