ОАО ЕДКММ
Волгоградский фонд капремонта допустил плохой ремонт крыши Печать
Скандалы и ЧП
03.10.2017 15:38

Волгоградский фонд капремонта допустил плохой ремонт крыши

После некачественного ремонта кровли одного из домов в Тракторозаводском районе, крыша дала течь в жилое помещение.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, в ведомство с жалобой обратился житель дома по улице Шипки. Мужчина заявил, что после ремонта крыши, в его квартире на потолке и стене появились затечные пятна, а также произошло отслоение участка обоев.

Проверкой установлено, что это произошло в результате плохого примыкания кровельного покрытия к слуховым окнам. Между тем, комиссия регионального фонда, принимавшая дом после капремонта, не обнаружила недостатков и дефектов.

В этой связи в адрес директора регионального фонда внесено представление.

Сейчас недостатки в ремонте кровли дома устранены. О возмещении ущерба заявителю ничего не сообщается.

Напомним, недавно в регионе завершился опрос о качестве капитального ремонта в домах.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru