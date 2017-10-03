Волгоградский фонд капремонта допустил плохой ремонт крыши

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, в ведомство с жалобой обратился житель дома по улице Шипки. Мужчина заявил, что после ремонта крыши, в его квартире на потолке и стене появились затечные пятна, а также произошло отслоение участка обоев.

Проверкой установлено, что это произошло в результате плохого примыкания кровельного покрытия к слуховым окнам. Между тем, комиссия регионального фонда, принимавшая дом после капремонта, не обнаружила недостатков и дефектов.

В этой связи в адрес директора регионального фонда внесено представление.

Сейчас недостатки в ремонте кровли дома устранены. О возмещении ущерба заявителю ничего не сообщается.

Напомним, недавно в регионе завершился опрос о качестве капитального ремонта в домах.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress