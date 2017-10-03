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|В Волгограде остановили продажу устройств для взлома автосигнализаций
|Скандалы и ЧП
|03.10.2017 16:37
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудники ведомства выявили сайт, где можно было купить специальное устройство, которое копирует большинство кодов всех автосигнализаций и позволяет взламывать их угонщикам транспортных средств.
Вход на ресурс был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о запрещении размещенной на сайте информации. Сейчас решение суда исполнено, доступ к сайту заблокирован.
Напомним, полиция ведет розыск белого автомобиля Хендэ IX 35с наклейкой «Инвалид», который угнали ночью третьего октября в Красноармейском районе. Отметим, что этот автомобиль был оборудован сигнализацией «Шерхан».
Полина Макарова
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