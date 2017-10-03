В Волгограде остановили продажу устройств для взлома автосигнализаций

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудники ведомства выявили сайт, где можно было купить специальное устройство, которое копирует большинство кодов всех автосигнализаций и позволяет взламывать их угонщикам транспортных средств.

Вход на ресурс был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о запрещении размещенной на сайте информации. Сейчас решение суда исполнено, доступ к сайту заблокирован.

Напомним, полиция ведет розыск белого автомобиля Хендэ IX 35с наклейкой «Инвалид», который угнали ночью третьего октября в Красноармейском районе. Отметим, что этот автомобиль был оборудован сигнализацией «Шерхан».

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»