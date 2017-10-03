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В Волгограде аферистки украли сбережения у пенсионера Печать
Скандалы и ЧП
03.10.2017 17:11

В Волгограде аферистки украли сбережения у пенсионера

Полицейские разыскивают подозреваемых в краже крупной суммы денег у 91-летнего жителя Краснооктябрьского района.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, 91-летний житель Краснооктябрьского района обратился в полицию с жалобой на мошенников.

Пенсионер рассказал , что впустил в свою квартиру неизвестных женщин, которые представились ему социальными работниками. Злоумышленницы, всячески отвлекая пожилого волгоградца, похитили из его тумбочки 235 тысяч рублей. Взамен незнакомки оставили пенсионеру купюры «банка приколов».

Сейчас полицейские пытаются установить личности злоумышленниц.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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