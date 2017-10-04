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|«Разбойники» напали на ювелирный салон. Видео
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|04.10.2017 02:13
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- Злоумышленники попытались скрыться с места преступления, но были задержаны оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые при содействии Росгвардии дежурили в непосредственной близости от места происшествия. Кроме того, на улице полицейские задержали их сообщника, 28-летнего водителя, ожидавшего в автомобиле, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 162 части 4 УК РФ (Разбой).
Евгений Иванов
Оперативное видео МВД России.
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