

Инцидент произошел в Северной столице России. Трое злоумышленников, вооружившись предметами визуально похожими на пистолеты и аэрозольным баллончиком, вошли в помещение ювелирного торгового салона, расположенного на улице Ленсовета в Московском районе Санкт-Петербурга. Угрожая охраннику и управляющей салона, они разбили три витрины и похитили семь паллетов с ювелирными изделиями.

- Злоумышленники попытались скрыться с места преступления, но были задержаны оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые при содействии Росгвардии дежурили в непосредственной близости от места происшествия. Кроме того, на улице полицейские задержали их сообщника, 28-летнего водителя, ожидавшего в автомобиле, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 162 части 4 УК РФ (Разбой).

Евгений Иванов

Оперативное видео МВД России.