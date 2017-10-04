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Житель Городище хотел взяткой помочь своему дяде-фермеру Печать
Скандалы и ЧП
04.10.2017 09:31

Житель Городище хотел взяткой помочь своему дяде-фермеру

Молодой человек попытался подкупить полицейского, чтобы тот не штрафовал его дядю за трудоустройство нелегальных мигрантов.

По подозрению в коррупционном преступлении был задержан 21-летний житель Городищенского района.

Оказалось, что накануне сотрудники управления МВД по вопросам миграции провели рейды на сельхоз предприятиях Городищенского района. Там правоохранителям удалось задержать 8 граждан Узбекистана, которые работали незаконно.

В этот же день к сотрудникам ведомства обратился племянник фермера, у которого трудились мигранты. Он попросил не штрафовать своего родственника и предложил за это деньги.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, во время передачи взятки в 10 тысяч рублей подозреваемого задержали прямо в служебном кабинете.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», а нелегальных мигрантов все равно привлекли к административной ответственности.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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