Волгоградец чуть не остался без машины из-за долгов



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФССП по региону, в отделе ведомства в Кировском районе находилось исполнительное производство о взыскании с задолженности с местного жителя. Волгоградец накопил долг перед одним из банков в размере 200 тысяч рублей.

При этом мужчина не погасил данную сумму в срок, в связи с чем судебный пристав-исполнитель отправился к нему домой для проверки имущественного положения.

В ходе указанных мероприятий госслужащий арестовал личное авто должника.

Такая мера помогла, поскольку волгоградец уже на следующий день погасил всю сумму задолженности и вернул свое транспортное средство.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»