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Волгоградец чуть не остался без машины из-за долгов Печать
Скандалы и ЧП
04.10.2017 09:56

Волгоградец чуть не остался без машины из-за долгов

Житель Кировского района задолжал банку 200 тысяч рублей и не спешил отдавать деньги.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФССП по региону, в отделе ведомства в Кировском районе находилось исполнительное производство о взыскании с задолженности с местного жителя. Волгоградец накопил долг перед одним из банков в размере 200 тысяч рублей.

При этом мужчина не погасил данную сумму в срок, в связи с чем судебный пристав-исполнитель отправился к нему домой для проверки имущественного положения.

В ходе указанных мероприятий госслужащий арестовал личное авто должника.

Такая мера помогла, поскольку волгоградец уже на следующий день погасил всю сумму задолженности и вернул свое транспортное средство.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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