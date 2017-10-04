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Под Волгоградом при опрокидывании авто погиб пассажир Печать
Скандалы и ЧП
04.10.2017 10:08

Под Волгоградом при опрокидывании авто погиб пассажир

В Николаевском районе водитель «Ауди» не справился с управлением и перевернулся.

Смертельное ДТП произошло накануне около 17.15 на проселочной дороге хутора Либнехт. 63-летний водитель ехал в сторону Палласовского района.

В какой-то момент мужчина не справился с управлением и совершил опрокидывание машины.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в результате происшествия 58-летний пассажир иномарки погиб, водителя госпитализировали.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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