Под Волгоградом при опрокидывании авто погиб пассажир

В Николаевском районе водитель «Ауди» не справился с управлением и перевернулся. Смертельное ДТП произошло накануне около 17.15 на проселочной дороге хутора Либнехт. 63-летний водитель ехал в сторону Палласовского района. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и совершил опрокидывание машины. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в результате происшествия 58-летний пассажир иномарки погиб, водителя госпитализировали. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >