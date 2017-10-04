За сбитую насмерть многодетную мать и травмирование ребенка 22-летнего волгоградца ждет наказание

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, следователи отдела полиции по Городищенскому району окончили расследование уголовного дела по обвинению водителя в совершении ДТП, в котором погиб пешеход и получила травмы 6-летняя девочка.

Ночью 5 августа этого года 22-летний волгоградец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной "ВАЗ-2114". На грунтовой дороге, ведущей от пруда поселка Орловка Городищенского района в сторону Волгограда, водитель сбил 31-летнюю жительницу Волгограда и её 6-летнюю племянницу, возвращавшихся с отдыха.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина - многодетная мать - скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Малышка получила телесные повреждения лёгкой степени тяжести. Водитель с места аварии скрылся. Позже его задержал наряд ДПС в ходе поисковых мероприятий.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе следствия вина водителя была доказана полностью. Молодому человеку предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Законодательством за содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7-и лет. Ожидать приговора суда волгоградец будет в следственном изоляторе.

Надира Коннова

ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области.