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|Под Волгоградом подросток угнал автомобиль и заменил госномера
|Скандалы и ЧП Волгоград
|04.10.2017 11:19
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Пограничного Управления ФСБ России по Волгоградской области, в приграничном населенном пункте Савинка Палласовского района был выявлен автомобиль ВАЗ 2105, угнанный ранее в городе Николаевске 16-летним парнем.
Подросток, дабы ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, заменил государственные регистрационные знаки на угнанном транспортном средстве. Это значительно усложнило поиск. Однако, несмотря на примененное ухищрение, угнанный автомобиль удалось выявить по внешним признакам. Он оказался схож с разыскиваемым авто.
- Методом сличения номера кузова удалось установить, что автомобиль числится в угоне. Автомобиль вместе с угонщиком передан в ОМВД РФ по Палласовскому району, - рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по региону.
Надира Коннова
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