Под Волгоградом межведомственную комиссию наказали за бездействие



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, ведомство проверило исполнение жилищного законодательства в деятельности межведомственной комиссии по оценке соответствия установленным требованиям помещений жилищного фонда Панфиловского сельского поселения Новоаннинского муниципального района. Основанием стало обращение 82-летней местной жительницы.

Согласно заключению регионального Госжилнадзора, в ходе обследования жилого дома заявительницы установлено, что выявленные повреждения конструктивных элементов дома могут привести к снижению допустимого уровня надежности, прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций и строения в целом, а также могут угрожать безопасности жильцов.

Таким образом, встал вопрос о реальной пригодности дома для проживания в нем граждан.

Однако профильная комиссия на момент прокурорской проверки не приняла никаких мер к признанию данного объекта непригодным для проживания. Вместо этого на пожилую заявительницу были возложены не предусмотренные законом обязанности.

В результате, прокурор района направил в суд иск о признании бездействия комиссии незаконным и возложении обязанности провести дополнительное обследование дома пенсионерки с привлечением специализированной организации.

Решением суда, которое уже вступило в силу, эти требования удовлетворены в полном объеме.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»