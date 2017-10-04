Под Волгоградом межведомственную комиссию наказали за бездействие

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Согласно заключению регионального Госжилнадзора, в ходе обследования жилого дома заявительницы установлено, что выявленные повреждения конструктивных элементов дома могут привести к снижению допустимого уровня надежности, прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций и строения в целом, а также могут угрожать безопасности жильцов.
Таким образом, встал вопрос о реальной пригодности дома для проживания в нем граждан.
Однако профильная комиссия на момент прокурорской проверки не приняла никаких мер к признанию данного объекта непригодным для проживания. Вместо этого на пожилую заявительницу были возложены не предусмотренные законом обязанности.
В результате, прокурор района направил в суд иск о признании бездействия комиссии незаконным и возложении обязанности провести дополнительное обследование дома пенсионерки с привлечением специализированной организации.
Решением суда, которое уже вступило в силу, эти требования удовлетворены в полном объеме.
Полина Макарова
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