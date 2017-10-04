На митинг против застройки поймы реки Царица пришли 10 человек
Волгоградцы не захотели массово поддержать акцию протеста против возведения в пойме трех гостиниц. ....
Виталий Лихачев снова оказался аутсайдером в рейтинге мэров
Глава администрации Волгограда занял в национальном рейтинге мэров 85 строчку из 88 возможных. ....
|В Краснослободске на судне "Брандвахта-11" погиб моторист-матрос
|Скандалы и ЧП Волгоград
|04.10.2017 13:00
|
61-летний мужчина погиб в момент проверки подрывного клапана.
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУТ СК России, проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования моториста-матроса на судне "Брандвахта-11" в городе Краснослободске Волгоградской области.
Во вторник, 3 октября примерно в 10:00 при производстве работ по проверке подрывного клапана на компрессоре судна на территории ФБУ "Волжская государственная бассейновое управление водных путей и судоходства" произошла трагедия: 61-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.
- Следователем проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:00
В Краснослободске на судне "Брандвахта-11" погиб моторист-матрос
-
12:39
Волгоградская область вошла в «Золотую осень-2017»
-
12:26
Зимние каникулы в России могут стать короче
-
12:21
На выходных пять районов Волгограда останутся без воды
-
11:34
Под Волгоградом межведомственную комиссию наказали за бездействие
-
11:24
В Волгограде сожгли 5 кг санкционного сыра из Германии
-
11:19
Под Волгоградом подросток угнал автомобиль и заменил госномера
-
10:49
В Волгограде потеплеет до +20 градусов
-
10:48
За сбитую насмерть многодетную мать и травмирование ребенка 22-летнего волгоградца ждет наказание
-
10:29
Яндекс назвал уникальные улицы Волгограда
-
10:17
В Волгограде представители турбизнеса России обменяются опытом
-
10:08
Под Волгоградом при опрокидывании авто погиб пассажир
-
09:56
Волгоградец чуть не остался без машины из-за долгов
-
09:54
В регионе проходят медицинские профилактические акции
Самое читаемое
-
13:00
В Краснослободске на судне "Брандвахта-11" погиб моторист-матрос
-
11:34
Под Волгоградом межведомственную комиссию наказали за бездействие
-
11:19
Под Волгоградом подросток угнал автомобиль и заменил госномера
-
10:48
За сбитую насмерть многодетную мать и травмирование ребенка 22-летнего волгоградца ждет наказание
-
10:08
Под Волгоградом при опрокидывании авто погиб пассажир
-
09:56
Волгоградец чуть не остался без машины из-за долгов
-
09:31
Житель Городище хотел взяткой помочь своему дяде-фермеру
Последние комментарии
-
Стало известно, какой район Волгограда лидирует по оплате капремонта
-
Людям платить приказал закон, который противоречит Конституции. >>
-
Странные люди,которые самостоятельно решили оплатить неизвестно кому и неизвестно за какие не оказанные ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
Волгоградский «Красный Октябрь» получил штраф за «оранжевое небо»
-
а что толку его штрафовать тем более 250000 не великие деньги от этого дым не перестанет идти надо ... >>
-
-
Нововведение "ВКонтакте" вызвало критику у пользователей
-
Взял деньги и срочно пресрочно платить за двух школьников. Конечно! 3000 рублей за 10 месяцев. >>
-