61-летний мужчина погиб в момент проверки подрывного клапана.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУТ СК России, проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования моториста-матроса на судне "Брандвахта-11" в городе Краснослободске Волгоградской области.

Во вторник, 3 октября примерно в 10:00 при производстве работ по проверке подрывного клапана на компрессоре судна на территории ФБУ "Волжская государственная бассейновое управление водных путей и судоходства" произошла трагедия: 61-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

- Следователем проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"