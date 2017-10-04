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В Краснослободске на судне "Брандвахта-11" погиб моторист-матрос Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.10.2017 13:00

В Краснослободске на судне 61-летний мужчина погиб в момент проверки подрывного клапана.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУТ СК России, проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования моториста-матроса на судне "Брандвахта-11" в городе Краснослободске Волгоградской области.

Во вторник, 3 октября примерно в 10:00 при производстве работ по проверке подрывного клапана на компрессоре судна на территории ФБУ "Волжская государственная бассейновое управление водных путей и судоходства" произошла трагедия: 61-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

- Следователем проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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