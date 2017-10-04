Под Волгоградом ссора подруг из-за парня переросла в поножовщину

Инцидент произошел 3 октября днем в рабочем поселке Средняя Ахтуба. В больницу была доставлена пьяная 30-летняя жительница Краснослободска с ранением грудной клетки и плеча.

О травмах явно криминального характера медики сообщили в полицию. Вскоре по горячим следам была задержана подозреваемая. Ей оказалась 34-летняя подруга потерпевшей.

Как установили полицейские, в тот день девушки выпивали. Во время застолья беседа зашла о молодом человеке, который поочередно встречался с каждой из девушек.

Из-за ревности между подругами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В порыве злости одна из девушек схватила кухонный нож и ударила им соперницу несколько раз.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в преступлении задержанная полностью призналась. В ее отношении возбудили уголовное дело. Теперь ревнивой девушке грозит до 10 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress