ФАС России заинтересовала дружба похоронного дома «Память» и мэрии Волгограда

На федеральном уровне сочли, что соглашения, заключенные представителями власти и коммерческой организацией, могли ограничить права и законные интересы других участников рынка ритуальных услуг в Волгограде. В связи с этим возбуждено дело. Прежде с монополией «Памяти» безуспешно боролись сотрудники местного УФАС.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФАС России, возбуждено дело в отношении комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память». Поводом стали результаты проверки лиц, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела на территории Волгоградской области, на предмет ее соответствия закону о защите конкуренции. Инспекция состоялось после обращения в ФАС России Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

Напомним, в 2002 году между департаментом городского хозяйства и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» как специализированной службой по вопросам похоронного дела в Волгограде были заключены два договора - на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт, а также контракт на осуществление погребения граждан. Оба заключены на 15 лет со сроком действия до 30.09.2017 года. В настоящее время между комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» заключены дополнительные соглашения к указанным договорам. Согласно им, стороны решили продлить контракты до 30 сентября 2027 года. Конкурсные процедуры при этом не проводились. В этой связи ФАС России увидело в действиях участников дела признаки нарушения статьи Закона о защите конкуренции, которые могли ограничить права и законные интересы других участников рынка. Также, комитету дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда выдано предупреждение, согласно которому орган власти должен прекратить вышеуказанные соглашения в срок до 10 октября 2017 года, а также предоставить в антимонопольное ведомство доказательства об отмене этих договоренностей. Стоит напомнить, что Волгоградское УФАС уже долгие годы борется с фактической монополией похоронного дома «Память» на рынке ритуальных услуг Волгограда. Так, предприятие неоднократно игнорировало тебования предоставить антимонополистам информацию о похоронных услугах. А недавно в городе-герое начались судебные разбирательства по делу о вышеуказанных допсоглашениях, где Волгоградское УФАС выступало в качестве третьего лица. Похоронный дом регулярно оказывается в центре разного рода конфликтов. Однако в связи с различными преференциями со стороны мэрии «Памяти» прежде удавалось сохранять прочные позиции в Волгограде. - Администрацией по непонятным причинам создаются преференции, видимо, особо приближённым компаниям, за счёт чего дружба между ними всё крепнет и крепнет, - комментировали сложившуюся ситуацию в антимонопольном ведомстве. Возможно, разного рода преимущества обусловлены аффилированностью «Памяти» и депутата областной думы Ирины Соловьевой. К слову, к выводу о нарушении администрацией Волгограда законодательства о похоронном деле и о защите конкуренции пришли и юристы НКО «Верум». - Один из предпринимателей обратился в Департамент городского хозяйства с заявлением о незаконных действиях, нарушающих его права на конкуренцию. В ответе чиновников содержались ссылки на Правила организации похорон и содержания кладбищ в Волгограде, утвержденные решением Гордумы в 2007 году. В них говорится, что специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде, являются хозяйствующими субъектами, определяемыми администрацией Волгограда на конкурсной основе, в любых организационно-правовых формах. Также в ответе содержались ссылки на судебные решения, якобы подтверждающие позицию мэрии. Однако при анализе этих решений выяснилось, что они были приняты по другим основаниям и не имеют отношения к существу вопроса. Также в федеральном законе «О погребении и похоронном деле» указано, что специализированная служба создается органами местного самоуправления, а не выбирается из уже существующих коммерческих организаций по конкурсу. Таким образом, в действиях администрации содержатся признаки нарушения закона «О защите конкуренции», - рассказал президента НКО «Верум» Владимир Горелов. Между тем, на минувшем заседании Волгоградской Облдумы депутаты решили устроить «налоговые каникулы» предприятиям, занятым изготовлением надгробий и оказывающим обрядовые и ритуальные услуги. Не взимать денег с весьма доходного бизнеса парламентарии решили из-за отсутствия конкуренции и слабой развитости отрасли. Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба Волгоградского УФАС Следующая >