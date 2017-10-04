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|ФАС России заинтересовала дружба похоронного дома «Память» и мэрии Волгограда
|Скандалы и ЧП
|04.10.2017 14:25
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Поводом стали результаты проверки лиц, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела на территории Волгоградской области, на предмет ее соответствия закону о защите конкуренции. Инспекция состоялось после обращения в ФАС России Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
В настоящее время между комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» заключены дополнительные соглашения к указанным договорам. Согласно им, стороны решили продлить контракты до 30 сентября 2027 года. Конкурсные процедуры при этом не проводились.
В этой связи ФАС России увидело в действиях участников дела признаки нарушения статьи Закона о защите конкуренции, которые могли ограничить права и законные интересы других участников рынка.
Также, комитету дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда выдано предупреждение, согласно которому орган власти должен прекратить вышеуказанные соглашения в срок до 10 октября 2017 года, а также предоставить в антимонопольное ведомство доказательства об отмене этих договоренностей.
Стоит напомнить, что Волгоградское УФАС уже долгие годы борется с фактической монополией похоронного дома «Память» на рынке ритуальных услуг Волгограда. Так, предприятие неоднократно игнорировало тебования предоставить антимонополистам информацию о похоронных услугах. А недавно в городе-герое начались судебные разбирательства по делу о вышеуказанных допсоглашениях, где Волгоградское УФАС выступало в качестве третьего лица.
Похоронный дом регулярно оказывается в центре разного рода конфликтов. Однако в связи с различными преференциями со стороны мэрии «Памяти» прежде удавалось сохранять прочные позиции в Волгограде.
- Администрацией по непонятным причинам создаются преференции, видимо, особо приближённым компаниям, за счёт чего дружба между ними всё крепнет и крепнет, - комментировали сложившуюся ситуацию в антимонопольном ведомстве.
Возможно, разного рода преимущества обусловлены аффилированностью «Памяти» и депутата областной думы Ирины Соловьевой.
К слову, к выводу о нарушении администрацией Волгограда законодательства о похоронном деле и о защите конкуренции пришли и юристы НКО «Верум».
- Один из предпринимателей обратился в Департамент городского хозяйства с заявлением о незаконных действиях, нарушающих его права на конкуренцию. В ответе чиновников содержались ссылки на Правила организации похорон и содержания кладбищ в Волгограде, утвержденные решением Гордумы в 2007 году. В них говорится, что специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде, являются хозяйствующими субъектами, определяемыми администрацией Волгограда на конкурсной основе, в любых организационно-правовых формах. Также в ответе содержались ссылки на судебные решения, якобы подтверждающие позицию мэрии. Однако при анализе этих решений выяснилось, что они были приняты по другим основаниям и не имеют отношения к существу вопроса. Также в федеральном законе «О погребении и похоронном деле» указано, что специализированная служба создается органами местного самоуправления, а не выбирается из уже существующих коммерческих организаций по конкурсу. Таким образом, в действиях администрации содержатся признаки нарушения закона «О защите конкуренции», - рассказал президента НКО «Верум» Владимир Горелов.
Между тем, на минувшем заседании Волгоградской Облдумы депутаты решили устроить «налоговые каникулы» предприятиям, занятым изготовлением надгробий и оказывающим обрядовые и ритуальные услуги. Не взимать денег с весьма доходного бизнеса парламентарии решили из-за отсутствия конкуренции и слабой развитости отрасли.
Полина Макарова
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