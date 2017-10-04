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В Волгограде от действий лжепродавцов пострадал 80-летний пенсионер Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
04.10.2017 14:36

В Волгограде от действий лжепродавцов пострадал 80-летний пенсионер

Всячески отвлекая мужчину, аферисты похитили у волгоградца 10 тысяч рублей, которые пенсионер хранил в ящике кухонного стола, а затем скрылись.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, накануне вечером к 80-летнему пенсионеру на улице подошли двое незнакомцев. Мужчины предложили купить инструменты, сославшись на то, что у них нет денег. Сердобольный пенсионер решил проследовать с неизвестными к себе домой, чтобы дать им одну тысячу рублей.

Всячески отвлекая мужчину, злоумышленники похитили у пожилого доверчивого человека 10 тысяч рублей, которые волгоградец хранил в ящике кухонного стола. После содеянного незнакомцы скрылись.

После ухода преступников мужчина обнаружил пропажу и поспешил сообщить об этом в полицию.

В настоящий момент полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Надира Коннова
ФОТО: ТА "СоцИнформБюро"

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