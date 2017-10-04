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|В Волгограде от действий лжепродавцов пострадал 80-летний пенсионер
|Скандалы и ЧП Волгоград
|04.10.2017 14:36
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, накануне вечером к 80-летнему пенсионеру на улице подошли двое незнакомцев. Мужчины предложили купить инструменты, сославшись на то, что у них нет денег. Сердобольный пенсионер решил проследовать с неизвестными к себе домой, чтобы дать им одну тысячу рублей.
Всячески отвлекая мужчину, злоумышленники похитили у пожилого доверчивого человека 10 тысяч рублей, которые волгоградец хранил в ящике кухонного стола. После содеянного незнакомцы скрылись.
После ухода преступников мужчина обнаружил пропажу и поспешил сообщить об этом в полицию.
В настоящий момент полицейские устанавливают личности злоумышленников.
Надира Коннова
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