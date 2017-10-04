Под Волгоградом у занервничавшего пассажира авто полицейские нашли марихуану

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 3 октября инспекторы ГИБДД на стационарном посту ДПС "Городищенский" для проверки документов остановили автомобиль "ВАЗ-21093".

При проверке документов пассажир автомашины - 44-летний ранее судимый житель Кумылженского района заметно занервничал. Полицейские решили провести личный досмотр пассажира, в ходе которого у него обнаружили сверток с веществом растительного происхождения.

Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что это марихуана весом более 50 граммов.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"