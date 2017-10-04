Обсуждение транспортной проблемы прошло сегодня, 4 октября, в региональной антимонопольной службе с участием представителей администрации Волжского и ликвидируемых перевозчиков.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», на заседании мэрия города наконец озвучила причины, по которым она планирует ликвидировать маршрутки.

Одной из них стала невозможность перевозить в микроавтобусах лиц с ограниченными физическими возможностями. Данный аргумент вызвал недоумение у перевозчиков.

Они сообщили, что маршрутки для перевозки маломобильных пассажиров попросту не выпускают.

- Для того, чтобы мы могли перевозить горожан с ограниченными физическими возможностями, мы должны перейти на другой класс автомобилей. Мы даже не против закупить автомобили большей вместимости и начать возить инвалидов, но для этого нам нужна уверенность, что мы останемся на рынке. У нас нет гарантий, что мы купим новые автобусы, а нас после этого не выгонят на улицу, -отметил предприниматель Александр Щербаков.

Стоит сказать, что в Волжском существует всего 36 автобусов, позволяющих перевозить инвалидов. Расширить автопарк еще на 50 автобусов мэрия планирует только в ближайшее время.

Также чиновники посчитали, что маршрутные такси дублируют муниципальные маршруты, поэтому могут спокойно быть отменены. Перевозчикам тоже нашлось ответить на это заявление. Они рассказали, что администрация ведет отмену дублирующих маршруток выборочно.

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-Наш маршрут 40б обслуживает три отдаленных поселка с большим количеством населения. В исследовании Волжского политехнического института наш маршрут был назван социально значимым и его предложено было оставить, но вы его все равно закрываете. Другой маршрут, который тоже обслуживает поселки и при этом дублирует муниципальные маршруты – оставляете, - подметил представитель МП Абрамян.

В результате комиссия УФАС решила сделать перерыв в этом деле до 11 октября. Руководитель областной антимонопольной службы посчитал, что со стороны администрации присутствуют нарушения.

Отметим, что ранее мэрия Волжского поясняла, что при отмене маршруток опиралась на исследование политехнического института ФГБОУ ВО ВолгГТУ.

Но на прошлом заседании в УФАС выяснилось, что мэрия отменяет ряд маршрутов, которые не предполагалось отменять согласно исследованиям и, наоборот, оставляет маршруты, которые было рекомендовано отменить.

Напомним, что еще в октябре прошлого года администрация города-спутника утвердила постановление о планировании регулярных пассажирских перевозок на период с 2016 по 2020 годы.

Согласно тексту постановления, с 30 апреля 2017 года на территории Волжского подлежали отмене маршруты №1, №1к, №11а, №14, №15, №16с, №24, №27, №40б, №42. Позже администрация сообщила, что с апреля будут отменены только 7 маршрутов: №1, №1к, №14, №15, №16с, №24 и №40б.

В апреле антимонопольная служба посчитала, что отмена маршруток нарушает Закон о защите конкуренции и выдала администрации предупреждение сроком до 15 мая.

Однако мэрия Волжского предупреждение УФАС проигнорировала и подала заявление в Арбитражный суд Волгоградской области, который встал на сторону чиновников.

В сентябре апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда. Сейчас готовится кассационная жалоба в вышестоящие инстанции.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»