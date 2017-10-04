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|В Волгограде с бизнесмена взыскали неуплаченные налоги
|Скандалы и ЧП
|04.10.2017 15:55
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Ранее уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, было прекращено в связи с истечением срока давности.
При этом установлено, что бизнесмен в 2012-2014 годах уклонился от уплаты налогов в сумме 1,4 миллиона рублей. Так, предприниматель включал в налоговые декларации ложные сведения о закупке песка у ряда фиктивных организаций.
По иску прокуратуры суд взыскал данную сумму.
Полина Макарова
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