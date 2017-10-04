В Волгограде с бизнесмена взыскали неуплаченные налоги



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, Красноармейский районный суд удовлетворил требования ведомства о возмещении материального ущерба от налогового преступления в пользу государства.

Ранее уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, было прекращено в связи с истечением срока давности.

При этом установлено, что бизнесмен в 2012-2014 годах уклонился от уплаты налогов в сумме 1,4 миллиона рублей. Так, предприниматель включал в налоговые декларации ложные сведения о закупке песка у ряда фиктивных организаций.

По иску прокуратуры суд взыскал данную сумму.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»