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В Волгограде с бизнесмена взыскали неуплаченные налоги Печать
Скандалы и ЧП
04.10.2017 15:55

В Волгограде с бизнесмена взыскали неуплаченные налоги

Индивидуального предпринимателя признали виновным в совершении налогового преступления.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, Красноармейский районный суд удовлетворил требования ведомства о возмещении материального ущерба от налогового преступления в пользу государства.

Ранее уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, было прекращено в связи с истечением срока давности.

При этом установлено, что бизнесмен в 2012-2014 годах уклонился от уплаты налогов в сумме 1,4 миллиона рублей. Так, предприниматель включал в налоговые декларации ложные сведения о закупке песка у ряда фиктивных организаций.

По иску прокуратуры суд взыскал данную сумму.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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