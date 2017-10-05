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- Ихтиологическое исследование показало, что рыба была добыта с применением запрещенных орудий лова. Общая масса изъятого составила около 100 килограммов. В отношении жителя Володарского района 1983 года рождения, управлявшего иномаркой, отделом дознания регионального Управления Министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России.
За незаконную добычу особо ценных водных биоресурсов суровое российское законодательство предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Евгений Иванов
Видео – Астраханская полиция.
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