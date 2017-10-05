

Сотрудники полиции в рамках второго этапа операции «Путина» задержали гражданина, который подозревается в незаконном обороте рыбы осетровых пород. На улице Краматорской в Ленинском районе города Астрахань, правоохранители остановили его автомобиль и обнаружили в нем тайник. В нише для запасного колеса полицейские нашли 19 туш русского осетра.

- Ихтиологическое исследование показало, что рыба была добыта с применением запрещенных орудий лова. Общая масса изъятого составила около 100 килограммов. В отношении жителя Володарского района 1983 года рождения, управлявшего иномаркой, отделом дознания регионального Управления Министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России.

За незаконную добычу особо ценных водных биоресурсов суровое российское законодательство предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Евгений Иванов

Видео – Астраханская полиция.