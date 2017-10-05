В Волгограде пожар унес жизнь местного жителя

Сообщение о серьезном возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 4 октября около 23:49.

Оказалось, что на улице Танкистов в Дзержинском районе загорелась квартира и балкон в 9-этажном доме. Пожарным расчетам удалось ликвидировать огонь к 00.11 часам.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия был обнаружен погибший мужчина. Также пострадала женщина 1968 года рождения и мужчина 1959 года рождения.

Из подъезда дома было эвакуировано около 150 человек. На данный момент специалисты пожарной лаборатории устанавливают причину пожара.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress