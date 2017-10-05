Под Волгоградом грузовик раздавил 41-летнего пешехода

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, во вторник в 19:25 52-летний водитель на автомобиле "Ман" двигался по автодороге Р-22 со стороны Москвы в сторону Волгограда. На 907 км водитель большегруза наехал на 41-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в темное время суток на неосвещенном участке, без светоотражающих элементов на одежде.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте трагедии.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"