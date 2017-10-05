ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом грузовик раздавил 41-летнего пешехода Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.10.2017 09:34

Под Волгоградом грузовик раздавил 41-летнего пешехода

Трагедия произшла на неосвещенном участке дороги накануне в Иловлинском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, во вторник в 19:25 52-летний водитель на автомобиле "Ман" двигался по автодороге Р-22 со стороны Москвы в сторону Волгограда. На 907 км водитель большегруза наехал на 41-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в темное время суток на неосвещенном участке, без светоотражающих элементов на одежде.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте трагедии.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru