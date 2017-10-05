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В Иловлинском районе пьяный водитель угробил пассажира Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.10.2017 09:45

В Иловлинском районе пьяный водитель угробил пассажира

В отношении 28-летнего водителя возбудили уголовное дело.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 15:10 на 3 км автодороги "Озерки - Б. Колдаиров" 28-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомашине "ВАЗ-21099", не справился с управлением и опрокинулся в кювет по ходу движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 39-летний пассажир отечественного автомобиля. В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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