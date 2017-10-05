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|В Волгограде СК организовал проверку по факту гибели двух человек в пожаре
|Скандалы и ЧП Волгоград
|05.10.2017 10:20
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, в четверг, 5 октября в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома, расположенного по улице Танкистов, было обнаружено тело мужчины. Его личность в настоящий момент устанавливается. Кроме того, в результате падения из окна горящей квартиры скончалась 54-летняя женщина. По данному факту следственный отдел по Дзержинскому району организовал доследственную проверку.
По предварительным данным, возгорание в квартире произошло около 23:40 4 октября. В это время в жилище находились женщина со своим сожителем, а также приятель пары. Спасаясь от пожара, женщина выпрыгнула из окна, а её гость закрылся в ванной. Оба они погибли.
- Мужчина, вероятнее всего, скончался от отравления угарным газом, а женщина в результате полученных травм от падения. Выйти из охваченного огнем жилища, тем самым спастись, смог только сожитель погибшей женщины. Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение с ожогами, - рассказала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Следователи опросили соседское окружение владельцев загоревшейся квартиры и узнали, что погибшая и её сожитель регулярно злоупотребляли спиртными напитками и вели асоциальный образ жизни.
- Не исключено, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, - отметила Куницкая.
Надира Коннова
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