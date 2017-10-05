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Под Волгоградом нерадивую мать ограничили в правах Печать
Скандалы и ЧП
05.10.2017 10:54

Под Волгоградом нерадивую мать ограничили в правах

Молодая мать из Кумылженского района не занималась воспитанием своих детей и злоупотребляла спиртными напитками.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки выяснилось, что 28-летняя жительница Кумылженского района долгое время пренебрегала своими родительскими обязанностями. Так, мать 4-х и 6-летней дочерей нигде не работает и не заботится о здоровье и развитии девочек. Кроме этого, оказалось, что женщина часто выпивает, а детьми занимается их отец.

Более того, ввиду безответственного поведения матери была выявлена реальная угроза для жизни и здоровья несовершеннолетних.

При этом местные органы опеки и попечительства не предприняли необходимых мер.

В итоге прокуратура в судебном порядке добилась ограничения родительских прав местной жительницы, не занимающейся воспитанием своих детей. Кроме того, ведомство внесло представление в адрес начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Сейчас ситуация в данной семье находится под постоянным контролем.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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