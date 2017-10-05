Наглый волжанин хотел обмануть пристава справкой с несуществующей работы

Волжанин накопил долг по алиментам на своего несовершеннолетнего сына больше 300 тысяч рублей. В результате чего судебный пристав принял решение временно ограничить должника в праве управления транспортным средством.

По закону такое ограничение не может налагаться, если автомобиль используется для заработка или для перевозки людей с инвалидностью. Узнав об этом, гражданин решил схитрить, чтобы сохранить свои водительские права.

Он принес сотруднику ФССП справку о том, что работает водителем в одной из фирм Волжского. Алиментщик при разговоре с госслужащим вел себя уверенно и даже нагло.

Однако судебный пристав решил перепроверить достоверность справки. Оказалось, что компания была ликвидирована еще 2007 году.

- Радостное настроение гражданина Г. сменилось, как только он узнал, что по факту подделки документов судебные приставы передали материалы в следственные органы, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФССП.

Сейчас в отношении должника-обманщика возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.

Юлия Соболева

Фото: ФССП по региону