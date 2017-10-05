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|Наглый волжанин хотел обмануть пристава справкой с несуществующей работы
|Скандалы и ЧП
|05.10.2017 12:06
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Волжанин накопил долг по алиментам на своего несовершеннолетнего сына больше 300 тысяч рублей. В результате чего судебный пристав принял решение временно ограничить должника в праве управления транспортным средством.
По закону такое ограничение не может налагаться, если автомобиль используется для заработка или для перевозки людей с инвалидностью. Узнав об этом, гражданин решил схитрить, чтобы сохранить свои водительские права.
Он принес сотруднику ФССП справку о том, что работает водителем в одной из фирм Волжского. Алиментщик при разговоре с госслужащим вел себя уверенно и даже нагло.
Однако судебный пристав решил перепроверить достоверность справки. Оказалось, что компания была ликвидирована еще 2007 году.
- Радостное настроение гражданина Г. сменилось, как только он узнал, что по факту подделки документов судебные приставы передали материалы в следственные органы, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФССП.
Сейчас в отношении должника-обманщика возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.
Юлия Соболева
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