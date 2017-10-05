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Наглый волжанин хотел обмануть пристава справкой с несуществующей работы Печать
Скандалы и ЧП
05.10.2017 12:06

Наглый волжанин хотел обмануть пристава справкой с несуществующей работы

Должник из Волжского принес судебному приставу документ из организации, которая не существует уже 10 лет. Теперь за подделку документов ему грозит тюрьма.

Волжанин накопил долг по алиментам на своего несовершеннолетнего сына больше 300 тысяч рублей. В результате чего судебный пристав принял решение временно ограничить должника в праве управления транспортным средством.

По закону такое ограничение не может налагаться, если автомобиль используется для заработка или для перевозки людей с инвалидностью. Узнав об этом, гражданин решил схитрить, чтобы сохранить свои водительские права.

Он принес сотруднику ФССП справку о том, что работает водителем в одной из фирм Волжского. Алиментщик при разговоре с госслужащим вел себя уверенно и даже нагло.

Однако судебный пристав решил перепроверить достоверность справки. Оказалось, что компания была ликвидирована еще 2007 году.

- Радостное настроение гражданина Г. сменилось, как только он узнал, что по факту подделки документов судебные приставы передали материалы в следственные органы, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФССП.

Сейчас в отношении должника-обманщика возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.

Юлия Соболева
Фото: ФССП по региону

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