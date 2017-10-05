За минувшие сутки мошенники обманули 16 жителей региона на 700 тысяч рублей

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 85-летняя жительница Советского района впустила в квартиру неизвестную женщину, которая представилась ее соседкой. Та попросила денег в долг якобы на ремонтные работы. Больше ни своих денег, ни незнакомки пожилая волгоградка не видела.

У 89-летней жительницы Советского района незнакомка "заняла" 305 тысяч рублей, после чего скрылась. К 91-летней жительницы Новоаннинского района две незнакомки пришли под предлогом покупки жилья. Вместо этого они подменили деньги пожилой женщины на купюры банка приколов.

82-летней жительнице Краснооктябрьского района позвонил аферист и сообщил, что ее внук стал якобы виновником ДТП. Женщина перечислила на счет неизвестного 50 тысяч рублей. 59-летнему жителю Дзержинского района позвонил неизвестный мужчина и представился его другом. В разговоре он попросил в долг 20 тысяч рублей. Якобы у него возникли проблемы с законом.

Проявили должную бдительность при общении с мошенниками только 84-летняя жительница Краснооктябрьского района и 56-летняя жительница Старополтавского района. У первой аферист потребовал 150 тысяч рублей. Обе женщины сразу же обратились в полицию.

Большая часть преступлений совершается посредством интернета. Так, 93 тысячи рублей перечислила за покупку оборудования для пекарни на счет неизвестного 32-летняя жительница города Волжского. Объявление женщина нашла в Интернете. 30 тысяч рублей похитили аферисты со счета 76-летнего жителя Тракторозаводского района. Мужчине по объявлению об аренде квартиры позвонил неизвестный. Мошенник выяснил персональные данные его счета и похитил деньги.

34-летний житель Тракторозаводского района перечислил 7 тысяч рублей на счет афериста за покупку видеокарты. В полицию Ольховского района обратился и 52-летний житель Саратовской области, которому написал неизвестный со страницы его друга с просьбой одолжить денег для погашения кредита. Доверчивый мужчина перечислил на указанные реквизиты 25 тысяч рублей. 62-летний житель Николаевского района заказал доставку сотового телефона на сомнительном сайте. После получения посылки он обнаружил вместо нового гаджета в коробке два неисправных сотовых телефона.

Продолжают мошенники обманывать и автовладельцев. Аферисты создают в сети Интернет страницы-дублеры официальных страховых компаний. 33-летний житель Дзержинского района перечислил за покупку страхового полиса более 4 тысяч рублей. 7 тысяч рублей таким же образом лишился 56-летний волжанин.

В Среднеахтубинском районе неизвестный покупатель попросил продавца продуктового магазина разменять пятитысячную купюру. Банкнота оказалась сувенирной банкнотой.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"