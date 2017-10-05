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Подозреваемого в хищении металла на «Волгограднефтемаше» взяли под стражу Печать
Скандалы и ЧП
05.10.2017 13:27

Подозреваемого в хищении металла на «Волгограднефтемаше» взяли под стражу

Работнику предприятия не удалось долго побыть под домашним арестом. Волгоградский областной суд постановил взять подозреваемого под стражу.

Мера пресечения была изменена по инициативе прокуратуры Волгограда.

Напомним, что в начале сентября при разгрузке машины с очередной партией ворованного металла подозреваемый вместе с подельником был задержан с поличным.

По версии следствия, похищенное злоумышленники хранили на рабочем месте в специальных тайниках, а затем при содействии охранников вывозили с территории. В дальнейшем они через подставные коммерческие организации продавали ферросплавы и цветные металлы обратно на завод.

Позднее по домам подозреваемых и в офисе их подставной фирмы полицейские провели обыски, в результате которых изъяли черновые записи, электронные носители информации, банковские карты и денежные средства в сумме 460 тысяч рублей.

В содеянном работники предприятия сразу признались. Ворошиловский районный суд назначил им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако городская прокуратура с таким решением не согласилась и обжаловала его в апелляционном порядке.

В результате Волгоградский областной суд постановил взять 34-летнего волгоградца под стражу.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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