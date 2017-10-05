Подозреваемого в хищении металла на «Волгограднефтемаше» взяли под стражу

Мера пресечения была изменена по инициативе прокуратуры Волгограда.

Напомним, что в начале сентября при разгрузке машины с очередной партией ворованного металла подозреваемый вместе с подельником был задержан с поличным.

По версии следствия, похищенное злоумышленники хранили на рабочем месте в специальных тайниках, а затем при содействии охранников вывозили с территории. В дальнейшем они через подставные коммерческие организации продавали ферросплавы и цветные металлы обратно на завод.

Позднее по домам подозреваемых и в офисе их подставной фирмы полицейские провели обыски, в результате которых изъяли черновые записи, электронные носители информации, банковские карты и денежные средства в сумме 460 тысяч рублей.

В содеянном работники предприятия сразу признались. Ворошиловский районный суд назначил им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако городская прокуратура с таким решением не согласилась и обжаловала его в апелляционном порядке.

В результате Волгоградский областной суд постановил взять 34-летнего волгоградца под стражу.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress