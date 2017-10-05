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|Подозреваемого в хищении металла на «Волгограднефтемаше» взяли под стражу
|Скандалы и ЧП
|05.10.2017 13:27
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Мера пресечения была изменена по инициативе прокуратуры Волгограда.
Напомним, что в начале сентября при разгрузке машины с очередной партией ворованного металла подозреваемый вместе с подельником был задержан с поличным.
По версии следствия, похищенное злоумышленники хранили на рабочем месте в специальных тайниках, а затем при содействии охранников вывозили с территории. В дальнейшем они через подставные коммерческие организации продавали ферросплавы и цветные металлы обратно на завод.
Позднее по домам подозреваемых и в офисе их подставной фирмы полицейские провели обыски, в результате которых изъяли черновые записи, электронные носители информации, банковские карты и денежные средства в сумме 460 тысяч рублей.
В содеянном работники предприятия сразу признались. Ворошиловский районный суд назначил им меру пресечения в виде домашнего ареста.
Однако городская прокуратура с таким решением не согласилась и обжаловала его в апелляционном порядке.
В результате Волгоградский областной суд постановил взять 34-летнего волгоградца под стражу.
Юлия Соболева
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