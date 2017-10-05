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МЧС предупреждает волгоградцев об усилении ветра Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.10.2017 13:34

МЧС предупреждает волгоградцев об усилении ветра

Сегодня днем и в ночь на 6 октября в Волгограде и области ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области, днём 5 октября и ночью 6 октября в отдельных районах региона и в Волгограде ожидается усиление юго-восточного, южного ветра порывами до 18 м/с.

В ведомстве порекомендовали при получении информации о сильном ветре соблюдать следующие меры безопасности:

- при парковке машин выбрать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходить шаткие строения и слабо укреплённые конструкции;

- не стоять под линиями электропередач, не трогать и не приближаться к оборванным электропроводам;

- находясь в помещении, плотно закрыть все окна и форточки.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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