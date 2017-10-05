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В Советском районе Волгограда объявили карантин по бешенству Печать
Скандалы и ЧП
05.10.2017 14:14

В Советском районе Волгограда объявили карантин по бешенству

Администрация Волгоградской области подписала постановление об установлении карантина по бешенству на территории Советского района.

Соответствующая документация была опубликована накануне на официальном портале правовой информации.

Как сообщается в документе, карантин по бешенству был объявлен возле многоквартирного дома №16 по улице Гвоздкова и дома №21 по улице 35-й Гвардейской.

Согласно тексту постановлению очагами распространения болезни были признаны квартиры гражданки Емельяновой и Неровной.

Карантин будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на обозначенной территории.

За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.

В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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