В Советском районе Волгограда объявили карантин по бешенству

Соответствующая документация была опубликована накануне на официальном портале правовой информации.

Как сообщается в документе, карантин по бешенству был объявлен возле многоквартирного дома №16 по улице Гвоздкова и дома №21 по улице 35-й Гвардейской.

Согласно тексту постановлению очагами распространения болезни были признаны квартиры гражданки Емельяновой и Неровной.

Карантин будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на обозначенной территории.

За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.

В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress