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В Волгограде молодая женщина похитила чужую коляску для своего ребенка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.10.2017 14:17

В Волгограде молодая женщина похитила чужую коляску для своего ребенка

Злоумышленницей оказалась 26-летняя безработная, ранее судимая за грабеж жительница Дзержинского района.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, 3 октября в дежурную часть отдела полиции № 3 по Дзержинскому району поступило заявление о краже детской коляски.

По словам потерпевшего, пока он находился на приеме у врача со своим ребенком, кто-то похитил детскую коляску, которую он оставил у входа в поликлинику.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемую в совершении данного преступления. Злоумышленницей оказалась 26-летняя безработная, ранее судимая за грабеж местная жительница.

Женщина созналась в содеянном и пояснила, что проходила со своей сестрой мимо поликлиники, где возле входа стояла детская коляска. Воспользовавшись тем, что рядом никого не было, подозреваемая забрала чужую коляску для своего ребенка.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража". Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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