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Задержан виновник смертельного ДТП с КАМАЗом и Тойота Лэнд Крузер Печать
Скандалы и ЧП
05.10.2017 14:45

Задержан виновник смертельного ДТП с КАМАЗом и Тойота Лэнд Крузер

Суд постановил взять под стражу водителя тягача, по вине которого несколько дней назад произошло жуткое ДТП в Новоаннинском районе.

О мере пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовал следователь Отдела МВД России по Новоаннинскому району.

Напомним, что смертельная авария произошло 2 октября на федеральной трассе «Москва – Волгоград».

На 693 км трассы КАМАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с машиной «Тойота Лэнд Крузер 200». В результате столкновения пассажиры иномарки скончались на месте.

Задержан виновник смертельного ДТП с КАМАЗом и Тойота Лэнд Крузер

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в момент аварии водитель КАМАЗа находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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