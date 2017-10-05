Задержан виновник смертельного ДТП с КАМАЗом и Тойота Лэнд Крузер

О мере пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовал следователь Отдела МВД России по Новоаннинскому району.

Напомним, что смертельная авария произошло 2 октября на федеральной трассе «Москва – Волгоград».

На 693 км трассы КАМАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с машиной «Тойота Лэнд Крузер 200». В результате столкновения пассажиры иномарки скончались на месте.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в момент аварии водитель КАМАЗа находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области