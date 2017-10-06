

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Москвы на территории автостоянки, расположенной по улице Бехтерева. Во время обследования принадлежащего задержанному гаража, полицейские изъяли свертки с веществом неизвестного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что веществом является наркотические средства кокаин массой в десять граммов и гашиш общей массой более четырех граммов.

- Кроме того, в ходе обследования автомобиля, находившегося в пользовании злоумышленника, оперативники обнаружили и изъяли 34 брикета с веществом неизвестного происхождения. Исследованием установлено, что данное вещество является наркотическим средством - гашишем общим весом 29 килограммов. Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Евгений Иванов

Оперативное видео МВД России.