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- Кроме того, в ходе обследования автомобиля, находившегося в пользовании злоумышленника, оперативники обнаружили и изъяли 34 брикета с веществом неизвестного происхождения. Исследованием установлено, что данное вещество является наркотическим средством - гашишем общим весом 29 килограммов. Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Евгений Иванов
Оперативное видео МВД России.
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