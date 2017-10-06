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Под Волгоградом при столкновении с Камазом пострадал водитель "Волги" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.10.2017 10:20

Под Волгоградом при столкновении с Камазом пострадал водитель

Авария произошла накануне днем в Светлоярском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в четверг, 5 октября в 14:10 на 39 км автодороги "Волгоград-Элиста" 68-летний водитель на автомашине "ГАЗ-3110" двигался со стороны Волгограда в сторону Элисты. Водитель отечественного автомобиля не убедился в безопасности своего маневра при совершении поворота налево и столкнулся с Камазом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "ГАЗ" получил травмы и был доставлен в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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