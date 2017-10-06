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Ночью в Дзержинском районе сгорела иномарка Печать
Скандалы и ЧП
06.10.2017 10:40

Ночью в Дзержинском районе сгорела иномарка

Короткое замыкание электропроводки стало причиной возгорания Киа Церато.

Информация о пожаре поступила на пульт спасательной службы сегодня около 4.44.

Оказалось, что на улице Ангарской в Дзержинском районе загорелась машина Киа Церато.

Ликвидировать огонь пожарным удалось около 04.55. К счастью, никто не пострадал.

Предполагаемой причиной пожара стало короткое электрической проводки.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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