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В Дзержинском районе ночью на "зебре" сбили 19-летнего пешехода Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.10.2017 10:43

В Дзержинском районе водитель

Молодой человек переходил дорогу в ночное время по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 03:05 41-летний водитель, управляя автомашиной "Лифан-214835", двигался по ул. Исторической со стороны ул. Домостроителей в сторону пр-да Аптечный.

На пересечении ул.51-й Гвардейской Дивизии и ул. Исторической вблизи дома № 183г по ул. Исторической на пешеходном переходе водитель сбил 19-летнего парня. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с множественными травмами был доставлен в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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