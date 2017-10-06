Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 03:05 41-летний водитель, управляя автомашиной "Лифан-214835", двигался по ул. Исторической со стороны ул. Домостроителей в сторону пр-да Аптечный.

На пересечении ул.51-й Гвардейской Дивизии и ул. Исторической вблизи дома № 183г по ул. Исторической на пешеходном переходе водитель сбил 19-летнего парня. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с множественными травмами был доставлен в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"