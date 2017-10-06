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В Волгограде застройщику продлили разрешение на строительство дома Печать
Скандалы и ЧП
06.10.2017 10:59

В Волгограде застройщику продлили разрешение на строительство дома

По инициативе прокуратуры ООО «МИКС» обязали продлить срок действия разрешения на строительство дома, который возводится за счет дольщиков.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, Красноармейский районный суд обязал ООО «МИКС» продлить срок действия разрешения на строительство малоэтажного дома, возводимого на средства дольщиков.

Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки.

В ходе инспекции было установлено, что вышеуказанный застройщик с привлечением средств дольщиков реконструирует объект незавершенного строительства под малоэтажный жилой дом в Красноармейском районе. Работы ООО «МИКС» производит на основании разрешения на строительство администрации Волгограда.

При этом запланированные согласно проектной декларации элементы благоустройства до настоящего времени не выполнены. Между тем застройщик не принял никаких мер, чтобы продлить срок действия разрешения на строительство.

Решением районного суда требования прокурора полностью удовлетворены.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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