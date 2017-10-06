В Камышинском районе обнаружили очаг распространения бешенства

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление, карантин установлен в Уметовском поселении в радиусе 500 метров от границ детского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина. Очагом распространения болезни там признана территория самого учреждения, которое расположено в 2,5 километрах к западу от села Умет.

Карантин здесь будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.

В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.

Сейчас карантин по бешенству действует в Волжском, в Волгограде, в Краснослободске.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress