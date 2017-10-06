ОАО ЕДКММ
В Камышинском районе обнаружили очаг распространения бешенства Печать
Скандалы и ЧП
06.10.2017 11:36

В Камышинском районе обнаружили очаг распространения бешенства

Исполняющий обязанности главы Волгоградской области Евгений Харичкин подписал постановление об установлении карантина по бешенству на территории Уметовского сельского поселения Камышинского района.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление, карантин установлен в Уметовском поселении в радиусе 500 метров от границ детского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина. Очагом распространения болезни там признана территория самого учреждения, которое расположено в 2,5 километрах к западу от села Умет.

Карантин здесь будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.

В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.

Сейчас карантин по бешенству действует в Волжском, в Волгограде, в Краснослободске.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru