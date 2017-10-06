Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на МВД России, в Ростовской области полицейские установили причастность 41-летнего задержанного к совершению разбойных нападений.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в результате расследования уголовного дела, возбужденного по статьям 162 и 317 УК РФ, полиция установила причастность 41-летнего жителя города Азова к совершению серии аналогичных деяний на территории Ростовской области.

Напомним, одно из разбойных нападений мужчина вместе со своими "напарниками" совершил на территории Волгоградской области. Днем 18 июня трое бандитов в камуфляжной форме и масках в Камышине ворвались в магазин ювелирных изделий. Угрожая сотрудникам оружием, они похитили драгоценности на 5 миллионов рублей и скрылись на автомобиле "Нива Шевроле". В ходе погони за преступниками был ранен в голову 37-летний старший лейтенант полиции. Старший лейтенант полиции получил касательное огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован. По данному факту Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

41-летнего подозреваемого в дерзком ограблении и ранении полицейского удалось задержать 22 июня 2017 года в городе Азов Ростовской области в результате спецоперации при силовой поддержке бойцов СОБР и Росгвардии. Мужчина сознался в содеянном.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими было установлено, что на территории Ростовской области подозреваемый совершил восемь имущественных преступлений. Общая сумма похищенных золотых изделий составила около 20 миллионов рублей.

Надира Коннова

фото: Скриншот с МВД России