Под Волгоградом друг вонзил нож в спину друга

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне утром в больницу Иловлинского района был доставлен 51-летний житель одного из хуторов. У мужчины диагностировали проникающее ранение спины. Об этом медики заявили в правоохранительные органы.

Полицейским удалось по горячим следам найти и задержать подозреваемого в причинении вреда мужчине. Им оказался 51-летний друг потерпевшего, проживающий с ним на одной улице.

Выяснилось, что накануне мужчины выпивали до утра. В ходе застолья между товарищами возникла ссора, и подозреваемый ударил потерпевшего кухонным ножом в спину.

Возбуждено уголовное дело. Теперь другу раненого волгоградца грозит до 10 лет тюрьмы.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress