Волгоградская прокуратура признала законной вырубку «Парка вдов»

Региональный надзорный орган с подачи свердловского парламентария дал правовую оценку вырубки так называемого «Парка вдов» у подножья Мамаева кургана. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», депутат государственной Думы от Свердловской области Андрей Альшевских получил ответ прокуратуры по поводу вырубки массива деревьев у Мамаева кургана, который в народе называют «Парком вдов». В тексте документа говорится, что создание автомобильной парковки не противоречит режиму использования земель в границах зоны охраны Мамаева кургана, а сведений о «Парке Сталинградских вдов» нет. При этом прокуратура все же нашла незначительные нарушения. Так, порубочный билет был выдан без согласования раздела проектной документации по благоустройству Мемориального парка на Мамаевом кургане. Этот факт стал основанием для внесения представления в адрес администрации Центрального района. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения. Установлено, что обязательный раздел вышеуказанных бумаг был согласован уже после начала работ. В этой связи в региональный комитет охраны объектов культурного наследия были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях. Соответствующий протокол составили в отношении МБУ «Северное». Однако дело было прекращено, как малозначительное. При этом прокуратура все же добилась дисциплинарного взыскания должностного лица МБУ. Между тем, в отношении музея-заповедника «Сталинградская битва» вынесено определение об отказе в возбуждении дела. Парламентарий Андрей Альшевских не согласился с таким ответом. - Положа руку на сердце, замечу, что с полученным ответом я не согласен. Признанные процедурные ошибки – не в счет. На мой взгляд, гибель памятного места – варварский поступок. Хотя официальные лица и пытались донести до общественности, что «Парка вдов» как такового никогда не существовало, они либо заблуждаются, либо врут. Городская легенда гласит, первое деревце у Мамаева кургана посадила в 1965 году Любовь Пластикова, работница тракторного завода, в честь мужа, погибшего при обороне Сталинграда. Десятки земляков поддержали поступок женщины. Через три года, в 1968-м, прозаик и поэт Инна Гофф написала знаменитое стихотворение. Стихи остались нам вместо деревьев. Горько. Не сберегли вдовий парк. Это системная проблема, когда общественность запоздало узнает о скандальных решениях чиновников, - пояснил Андрей Геннадьевич. Напомним, в июле текущего года у подножья Мамаева кургана с подачи волгоградских властей был вырублен массив деревьев. В скором времени здесь появится парковка на 240 машиномест к ЧМ-2018. Уничтоженную под стоянку зеленую зону, волгоградцы называли «Парком вдов». По преданию вырубленные деревья сажали простые сталинградцы в память о погибших на войне родственниках. Эта история вызвала масштабный общественный резонанс. Однако местные чиновники стали отрицать существование «Парка вдов» и заявлять об острой необходимости города в парковке на территории мемориального комплекса. После чего некоторые общественники и активисты потребовали наказать ответственных за вырубку деревьев, а волгоградцы даже устраивали одиночные пикеты. В конце сентября стало известно, что в городе готовится к вырубке очередной зеленой зоны. Отметим, с некоторых пор в Волгограде активно ликвидируются зеленые насаждения. Так, в марте в Советском районе незаконно уничтожили 15 многолетних вязов. В июне еще 7 вязов срубили в Красноармейском районе. В июле этого года для строительства парковки у подножья Мамаева кургана вырубили массив деревьев, который по преданию высадили родственники солдат, павших в Сталинградской битве. Кроме этого, зеленые насаждения уничтожили в пойме реки Царица на участке от музея до моста. Здесь вырубка производилась под строительство трех гостиниц. Также, в ноябре 2017 года состоятся публичные слушания, на которых решится судьба лесопарковой зоны вдоль улицы Неждановой в Ворошиловском районе. Полина Макарова

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